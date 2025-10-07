28 Şubat davasında karar

Haberin Devamı

Yargıtay, 28 Şubat davasında, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu, 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onarken, 16 sanık yönünde verilen kararı ise bozmuştu. Kararı bozulan sanıklar yönünden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beraatlerini istedi.

Sanıklardan Köksal Karabay savunmasında “Hakkımızda organize şekilde FETÖ kumpası yürütüldü. İddianamede yer alan bilgilerin hükümeti devirmekle ilgisi yok” dedi.

FETÖ KUMPASI İDDİASI

Sanıklardan Altaç Atılan ise 28 Şubat döneminde Tümamiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı olduğunu ifade ederek, “46 yıllık meslek hayatım boyunca hiçbir yasadışı iş ve işlemde bulunmadım. Sahte belgelere dayanılan 28 Şubat davasının FETÖ kumpası olduğu açıktır. Örgüt kendi yargı elemanlarını kullanarak 28 Şubat davasını tezgahlamıştır” diye konuştu. Metin Yaşar Yükselen ise “28 Şubat soruşturma sürecinde hukuki çerçevede kim varsa neredeyse tamamı FETÖ’cü çıkmıştır. Davayı açmak için Erbakan’ın vefatı beklenmiştir. Erbakan hayattayken tek bir askerden şikâyetçi olmamıştır” dedi.

Haberin Devamı

ESKİ YÖK BAŞKANI VE EMEKLİ ORGENERALLER

Mahkeme, aralarında emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 13 sanığa darbe girişimine yardımdan 18’er yıl hapse hükmederken, tutuklama tedbirine başvurmadı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yargılama sürecinde 3 sanık hayatını kaybetmişti.