28 Şubat davasında infaz süreci

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın bulunduğu 14 sanık hakkındaki ‘müebbet hapis cezası’ hükmünün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi. Yargıtay kararı, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi. Cezaları onanıp, kesinleşenler hakkında infaz savcılığının, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacak. Yargıtay 16’ncı yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini, 9 Temmuz’da tamamlamıştı. Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları belirtilen sanıkların müebbet hapis cezaları onanmıştı.

CEZASI BOZULAN SANIKLAR

Yargıtay, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel’e verilen müebbeti ‘bu suça yardım kapsamında olduğunu’ bildirerek bozdu. Zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki cezalar da bozulmuştu.

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