28 Şubat davası... Tutuklama devam etti

Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç (85), dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol (81) ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz (73) Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner, Silivri’de polise teslim oldu ve Silivri Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul’da teslim olan emekli Tuğgeneral İdris Koralp de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara