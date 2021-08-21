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Gündem
Çetin AYDIN - Ayşegül USTA - Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

28 Şubat davası... Tutuklama devam etti

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
28 Şubat davası... Tutuklama devam etti

28 Şubat Davası’nda14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası hükmünün kesinleşme kararının ardından tutuklamalar devam etti.

Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç (85), dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol (81) ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz (73) Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner, Silivri’de polise teslim oldu ve Silivri Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul’da teslim olan emekli Tuğgeneral İdris Koralp de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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