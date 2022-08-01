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28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'e tahliye yolu açıldı

#Çevik Bir#Ankara#Tahliye
28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bire tahliye yolu açıldı

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Çevik Bir'in tahliye edilmesi bekleniyor.

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Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozuldu. Ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararları da onandı.

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İNFAZ ERTELEME TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Hükmün kesinleşmesinin ardından rütbeleri sökülen ve geçen yıl ağustos ayında cezaevine giren Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe verdi. Çevik Bir, 21 Haziran'da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hazırlanan rapor, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, "Hasta 21-24 Haziran tarihleri arasında Nöroloji Kliniği adına mahkum koğuşuna yatırılarak izlenmiştir. Hastanın demans tanısı mevcuttur. 3 Eylül 2021'de yapılan testle 21 Haziran 2022'de yapılan test karşılaştırıldığında geçen süre içinde kötüleşme izlenmiştir" denildi. Yapılan diğer muayene sonuçlarının da yer aldığı raporun sonuç kısmında ise, "Cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettiremez. Hastanın demans tanısı olup, hastalığı ilerleyicidir. Cezasının infazının ertelenmesi gerekir. Hastalığı süreklidir. Hastanın rehabilitasyon ile düzelebilecek bir hastalığı olmadığı için R tipi ceza infaz kurumunda kalması uygun değildir" denildi.

ADLİ TIP KURUMU AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da raporu Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Raporu inceleyen Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in, ileri demans hastalığı nedeniyle hayatını cezaevinde yalnız idame edemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı Çevik Bir'in infazına ara verilmesine karar verdi. Bu karar sonrası tahliye olması beklenen Çevik Bir'in, 6 ayda bir sağlık durumunun kontrol edileceği, durumunda iyileşme olursa tekrar cezaevine döneceği öğrenildi.

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#Çevik Bir#Ankara#Tahliye

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