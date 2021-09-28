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28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

#Çevik Bir#Adli Tıp#Ankara
28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çevik Bir'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde 6 gün süresince yatarak tetkikleri yapılmıştı. Bir'in bu tetkiklerden sonra, mevcutlu olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-  Avukatı Ümit Kara DHA'ya yaptığı açıklamada Çevik Bir'in sağlık durumunun tespiti için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığını söyledi. Kara, demans belirtileri gösteren Çevik Bir'in tetkiklerinin yapılması sonrası Buca Cezaevi'nden, raporlarını değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak sevk edildiğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek. Emekli Orgeneral Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti. Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

"MAHKUMUN HAYATI İÇİN TEHLİKE VARSA…"

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Emekli generallerle ilgili süreç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 'Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi' başlıklı 16. Maddesinde düzenleniyor. Madde şöyle; "Madde 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. (2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. (3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkumun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkumun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir…"

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#Çevik Bir#Adli Tıp#Ankara