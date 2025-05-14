28 şehit veren Aykut Ailesi: Yeni nesil huzurla büyüsün

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1989 yılında Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda, terör örgütünün hedef aldığı Aykut Ailesi’nden kundaktaki bebeğin de aralarında olduğu 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölge derin bir acıya gömülmüştü. Bu vahşet, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını perçinleyen olaylardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

‘DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ’

Aile adına açıklama yapan Halil Aykut, “Devletimizin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle attığı tarihi adımlar sayesinde artık gözümüz arkada kalmıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği ve Bahçeli'nin milli duruşu, terör belasını bertaraf etmede çok kritik bir rol oynadı. Bizler, şehitlerimizin aziz hatırası adına onlara minnettarız" sözleriyle anlattı duygularını.

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TERÖRÜN KÖKÜ KAZINIYOR

Aykut, son dönemde terör örgütüne yönelik askeri ve diplomatik operasyonların başarısına da vurgu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Siyasi irade, milletimizin desteğiyle terörü kökünden temizliyor. Bu süreçte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de müteşekkiriz. Artık yeni nesillerimiz bu topraklarda huzurla büyüsün. Terörün gölgesi bir daha asla Doğu ve Güneydoğu'yu karartmasın" diye konuştu.