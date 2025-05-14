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28 şehit veren Aykut Ailesi: Yeni nesil huzurla büyüsün

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#Yüksekova#Aykut Ailesi#Şehit
28 şehit veren Aykut Ailesi: Yeni nesil huzurla büyüsün
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

Yüksekova’da 34 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kundaktaki bebek dahil 28 masum sivilin katledildiği elim olayda yakınlarını kaybeden Aykut Ailesi’nin fertleri, “Terör belası bertaraf edildi. Artık yeni nesillerimiz bu topraklarda huzurla büyüsün” dedi.

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1989 yılında Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda, terör örgütünün hedef aldığı Aykut Ailesi’nden kundaktaki bebeğin de aralarında olduğu 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölge derin bir acıya gömülmüştü. Bu vahşet, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını perçinleyen olaylardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

28 şehit veren Aykut Ailesi: Yeni nesil huzurla büyüsün

‘DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ’

Aile adına açıklama yapan Halil Aykut, “Devletimizin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle attığı tarihi adımlar sayesinde artık gözümüz arkada kalmıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği ve Bahçeli'nin milli duruşu, terör belasını bertaraf etmede çok kritik bir rol oynadı. Bizler, şehitlerimizin aziz hatırası adına onlara minnettarız" sözleriyle anlattı duygularını.

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TERÖRÜN KÖKÜ KAZINIYOR

Aykut, son dönemde terör örgütüne yönelik askeri ve diplomatik operasyonların başarısına da vurgu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Siyasi irade, milletimizin desteğiyle terörü kökünden temizliyor. Bu süreçte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de müteşekkiriz. Artık yeni nesillerimiz bu topraklarda huzurla büyüsün. Terörün gölgesi bir daha asla Doğu ve Güneydoğu'yu karartmasın" diye konuştu.

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#Yüksekova#Aykut Ailesi#Şehit

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