28 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun 1309. hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 28 Mart 2020 tarihli 1309. hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

23 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da kazanan numaralar..

21:15'te başlayan çekiliş sonucu talihli numaralar şunlar oldu; 2-17-23-27-37-44

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