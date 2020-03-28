28 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1309. hafta çekilişi, noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun 1309. hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 28 Mart 2020 tarihli 1309. hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
23 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da kazanan numaralar..
21:15'te başlayan çekiliş sonucu talihli numaralar şunlar oldu; 2-17-23-27-37-44
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle