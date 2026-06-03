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28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheli gözaltına alındı

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#Nevşehir#Yasa Dışı Bahis#Siber Suçlarla Mücadele
28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 11:30

Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 34'ü, adliyeye sevk edildi.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘yasa dışı bahis’ soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheli gözaltına alındı

5 AY İÇİNDE 50 BİN KULLANICIYA ULAŞMIŞLAR

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Nevşehir'e getirilen şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi. 

28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheli gözaltına alındı

 

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#Nevşehir#Yasa Dışı Bahis#Siber Suçlarla Mücadele

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