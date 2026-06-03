28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘yasa dışı bahis’ soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 AY İÇİNDE 50 BİN KULLANICIYA ULAŞMIŞLAR

Haberin Devamı

Nevşehir'e getirilen şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.