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28 ilde uyuşturucu operasyonu: 80 kişi tutuklandı

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#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar
28 ilde uyuşturucu operasyonu: 80 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 11:09

İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını 80'inin tutuklandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.” Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Tokat ve Yozgat’ta; 1.260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80’i tutuklandı, 60’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar

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