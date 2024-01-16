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28 ilde eş zamanlı operasyon: 165 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

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#Bakan Yerlikaya#Terörist#Kahramanlar Operasyonu
28 ilde eş zamanlı operasyon: 165 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde;

28 ilde eş zamanlı operasyon: 165 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

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Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, Bölücü Terör örgütünün “Gençlik Yapılanması” ve “Kadın Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, Geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

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28 ilde eş zamanlı operasyon: 165 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

Operasyonlarda yapılan aramalarda; Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.

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#Bakan Yerlikaya#Terörist#Kahramanlar Operasyonu

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