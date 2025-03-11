28 ilde eş zamanlı denetim... Bakan Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

28 Büyükşehrimizde eş zamanlı olarak havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında eş zamanlı olarak 80 Mobil Göç Noktası aracımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde;

5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 87 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

Denetimlerimizle bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında; Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, Adana, Hatay, Kocaeli, Konya, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Denizli, Sakarya, Samsun, Muğla, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Mardin, Manisa, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kayseri, Balıkesir ve Ordu olmak üzere toplam 28 büyükşehrimizde denetimler gerçekleştirildi.

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19 Temmuz 2023’te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı %74,5 iken; bu oran 2025 yılı şubat ayında %2,7’ye kadar düşmüştür.

Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi sonucu “Ülkemiz, Düzensiz Göçe Transit Ülke” olmaktan çıkmıştır.

Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.