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28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#İçişleri Bakanlığı
28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 11:26

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.

28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

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#DEAŞ#Operasyon#İçişleri Bakanlığı

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