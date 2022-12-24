28 ilde alarm! Lapa lapa kar geliyor

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Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün (cumartesi) yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ancak pazar günü yurdun iç ve batı kesimlerinde hava soğuyacak ve yağış görülecek. Yağışların Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Orta ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü ise hava biraz daha soğuyacak, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yağmur, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kar şeklinde olacak.

TEDBİRLİ OLUN

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Pazar günü başlayacak kar yağışının 22 ilde, pazartesi günü ise 28 ilde etkisini göstereceği belirtilerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının beklendiği illeri de tek tek sıraladı. Pazar günü 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane olarak açıklandı. Pazartesi günü ise tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller de şöyle: Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan. Meteoroloji, hava sıcaklığının diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.