28 ilçede artış %50'nin üstünde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde yaptığı basın toplantısında özetle şu bilgileri verdi: “İstanbul’da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40’ına ulaştı. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe verici. Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50’nin üzerinde.

ULAŞIMA EK SEFERLER

Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul’a yoğun dönüşler. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konular. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi-memur ve çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz. Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

EVDEN ÇIKMAYIN

İstanbullu bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekânlarında yaşıyor. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını, filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin, kutlama ve törenleri erteleyin."

160 HASTANEYE PANDEMİ BÖLÜMÜ

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çalışmalarında İstanbul’da yaşanan en büyük sorunun mesafe olduğu, maske takılmasına karşın, mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi. İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi.