28 Haziran On Numara sonuçları yayınlandı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da...

28 Haziran 2021 tarihli On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından On Numara'da bu haftanın şanslı numaraları erişime açıldı.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

On Numara canlı çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

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