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28 faili meçhul cinayet çözüldü

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#Adalet Bakanlığı#Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı#Marmaris
28 faili meçhul cinayet çözüldü
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarını tek tek açtı. İlk üç ayda 28 cinayet aydınlatıldı.

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Türkiye genelinde 75 ildeki 638 faili meçhul cinayet ve kayıp dosyası yeniden mercek altına alındı. İlk üç ayda 25 dosyada 28 cinayet aydınlatıldı. Çalışmalar kapsamında 59 ilde 155 dosya yeniden soruşturulurken, 44 kritik dosya için özel ekipler oluşturuldu. Soruşturmalarda 79 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uzman ekipler, yıllarca sonuç alınamayan dosyalarda en son teknolojiyi kullandı. Sigara izmaritindeki DNA, HTS ve baz kayıtları, 372 saatlik kamera görüntüsü, İstanbulkart hareketleri, topuk kanı kayıtları, banka verileri, çalınan cep telefonu ve yıllar önce cezaevinden gönderilen bir dilekçe cinayetlerin çözülmesini sağladı. Çözülen dosyalardan bazıları şöyle:

‘KAZA’ DENİLMİŞTİ

- Marmaris’te 2023 yılında silahla vurularak ölen Abdullah Uslu hakkında ilk soruşturmada ‘kazara kendini vurduğu’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Kızının itirazıyla dosya yeniden açıldı. Olay yeri inceleme raporları, kamera kayıtları, iletişim verileri ve yeni ifadeler yeniden değerlendirildi. Olayın cinayet olduğu belirlendi. 2 şüpheli tutuklandı.

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- Antalya’da 2014 yılında öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık dosyasında olay yerinden çalınan cep telefonu cinayetin çözülmesini sağladı. Telefonun dört ay sonra Gaziantep’te kullanıldığı belirlendi. 3 şüpheli tutuklandı. Yurt dışındaki bir şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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19 YIL SONRA DNA EŞLEŞMESİ

- Batman Kozluk’ta 2007 yılında bulunan ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin Aydın Özcan olduğu yaklaşık 19 yıl sonra DNA eşleşmesiyle ortaya çıktı. Çocuklarından alınan örneklerle kimlik kesinleşti. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

- Diyarbakır Çermik’te 2016 yılında öldürülen Mehmet Emin Karaalp dosyasında olay yerindeki dört sigara izmaritinden elde edilen DNA, şüphelilerle eşleşti. Hayvancılık nedeniyle yaşanan husumetten kaynaklandığı değerlendirilen olayda 5 şüpheli tutuklandı.

SIRADA ROJİN DOSYASI VAR

- Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın incelemeye aldığı dosyalar arasında Rojin Kabaiş, Rojvelat Kızmaz, Gülistan Doku, Çağla Tuğaltay, Rabia Naz Vatan ile Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması da bulunuyor. Bu dosyalardaki inceleme ve soruşturmalar sürüyor.

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#Adalet Bakanlığı#Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı#Marmaris

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