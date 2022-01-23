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28 eser evine dönüyor... Geyik başlı kupa Türkiye’ye iade edildi

#Geyik Başı Riton#Michael Steinhardt#Eser
28 eser evine dönüyor... Geyik başlı kupa Türkiye’ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Anadolu topraklarından kaçırılan kültürel varlıklar evine geri dönüyor. ABD’li koleksiyonerlerin evinde ele geçirilen ve aralarında M.Ö. 400 yılına ait ‘Geyik Başı Riton’un da yer aldığı 28 eser, New York Türkevi’nde düzenlenen bir törenle Türkiye’ye iade edildi.

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ABD’li yatırımcı ve koleksiyoner Michael Steinhardt’ın yasadışı yollardan elde ettiği 14 Anadolu kökenli eser ile koleksiyoner Arnold Peter Weiss’ten ele geçirilen 12 sikke ve 2 adet Kilia idolünün yer aldığı toplam 28 parça Türkiye’ye iade edildi. İade edilen eserler arasında, M.Ö. 400 yılına ait geyik kafasını betimleyen ve Milas kentinden yağmalanan ‘Geyik Başı Riton’ da yer alıyor.

DEĞERİ 4.6 MİLYON DOLAR

Söz konusu eserin 1991 yılında 2.6 milyon dolara Steinhard tarafından satın alındığı, 1993 yılında New York Metropolitan Müzesi’ne ödünç verildikten sonra New York Başsavcılığı’nın soruşturmasına dahil edildiği bildirildi.

ABD’de Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Steinhardt’ın mülküne yapılan baskın sonucu ele geçirilen eserlerin bugünkü değerinin 4.6 milyon dolar (yaklaşık 62 milyon TL) olduğu belirtildi. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Michael Steinhardt hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını ve 70 milyon dolar değerindeki 180 çalıntı antika esere el konulduğunu açıkladı. Savcı Bragg, ilerleyen günlerde Türkiye’ye daha fazla eseri iade etmeyi umduklarını da söyledi. Bu arada Michael Steinhardt, dünyanın en büyük antik sanat koleksiyonerleri arasında gösteriliyor.

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28 eser evine dönüyor... Geyik başlı kupa Türkiye’ye iade edildi

TÜRKEVİ’NDE TÖREN YAPILDI

Eserler, New York Türkevi’nde düzenlenen bir törenle Türkiye’ye iade edilirken, törende konuşma yapan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, “Bu antikalar Türk halkı için paha biçilemez. Birçok medeniyete dayanan zengin ve geniş kültürel mirasımızı simgeliyorlar. Şimdi ise gerçek sahiplerine dönüyorlar. Kültürel varlıkların yasadışı ticareti, uluslararası düzeyde koordinasyon sağlanarak önlenebilir. Bu eserler Türkiye’deki müzelerde sergilenecek” ifadelerini kullandı.

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#Geyik Başı Riton#Michael Steinhardt#Eser

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