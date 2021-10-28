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28 Ekim Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Peki, 28 Ekim Perşembe günü sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Dolayısıyla 28 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar tüm eczaneler açık olacak ancak öğleden sonra nöbetçi eczaneler görevi devralacak.

HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

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28 Ekim Perşembe günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 28 Ekim Perşembe günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 28 EKİM GÜNÜ AÇIK MI OLACAK?

Sağlık Ocaklarının yerini alan Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatillerde, bayramlarda kapalıdır. Dolayısıyla 28 Ekim Perşembe günü sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak. Ancak Perşembe gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri bölgenizdeki il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilirsiniz