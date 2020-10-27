28 Ekim mesai yarım gün mü? 28 Ekim kamu kurumları ve devlet daireleri açık mı?
28 Ekim Çarşamba günü mesai yarım gün mü olacak sorusu, devlet daireleri ve kamu kurumları bünyesinde işleri bulunan pek çok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. 28 Ekim devlet daireleri açık mı sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konu hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 28 Ekim (yarın) kamu kurumları ve devlet daireleri için mesai yarım gün mü olacak? İşte, o hususta bazı bilgiler
28 Ekim Çarşamba günü kamu kurumları ve devlet daireleri bünyesinde mesai yarım gün mü sorusu, resmi işlemlerin şekil almasında önem arz edecek. Devlet daireleri bünyesinde işlemleri olan pek çok vatandaş, internet üzerinden alacakları cevaba göre hareket edecek. Peki, 28 Ekim mesai yarım gün mü ve 28 Ekim kamu kurumları ve devlet daireleri açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
28 EKİM MESAİ YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim için Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM KAMU KURUMLARI VE DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
28 Ekim'de pek çok kurum yarım gün hizmet vermektedir. 12.00 ve 13.00'a kadar devam eden mesai süreci hakkında detaylı bilgileri, ilgili kurumun santralini arayarak öğrenebilirsiniz.
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