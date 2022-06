28 çevre gönüllüsü hikâyelerini kaleme aldı: O ‘son ötüş’ bir daha hiç duyulmasın

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı “Dünya Ortak Evimiz” kitabının tanıtımı dün Beştepe’de yapıldı. Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ile çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı, şef, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yayınlanan kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı. İşte o isimlerden sadece birkaçının hikâyesinden satırlar:

AĞACIN HİKÂYESİ BÖYLE BİTMESİN

Emine Erdoğan: “Şubat 1954’te İstanbul Boğazı’nın donduğunu duymuştum. ‘Dünyanın sonu geldi sandık’ diye anlatırlardı o büyük olayı. Bir çocuk olarak koskoca boğazın nasıl donduğuna akıl sır erdirememiştim. Şimdi ne zaman aşırı hava olaylarının bir doğal afetin habercisi olduğunu işitsem, çocukluğumdaki o sohbetler gelir aklıma. Benim için çocukluğum bahçesinde meyve ağaçları ve küçük bir bostanın olduğu Üsküdar’daki evimizdir. Bambaşka alemlere yol aldığım o bahçe, toprak, ağaçlar ve hayvanlarla olan dostluğumun başlangıç yeridir...”

O AN ADETA ZAMAN DURDU

Şahika Encümen (Profesyonel serbest dalgıç): “İlk dalış yaptığım gün adeta zaman durmuştu. Suyun altından çıkmak hiç istemedim. Hasta olduğum için doktorlar ve ailem devam etmeme izin vermeyince ben de gizlice antrenmanlara gittim. Takıma seçilip, yarışmalara katılmam gerekince aileme bahsettim. Onları ikna ettim ve su altındaki serüvenim başladı.”

TUZLU SUYU HİSSEDERDİM

Güven İslamoğlu (TV programcısı): “Çocukluğum Ankara’da geçti. Ama okul bittiği gün soluğu Ankara otogarında alırdım. Otobüsün bir an önce Karadeniz sınırlarına girmesini beklerdim. Otobüsten iner inmez denizde elimi yıkar, tuzlu suyu hissetmeye çalışırdım. Karadeniz’in nemli ve tuzlu kokusunu içime çekerdim.”

BİZDE HİÇBİR ŞEY İSRAF EDİLMEZ

Deniz Sağdıç (Sanatçı): “Yörük bir aileden geliyorum. Annem okul çağına kadar yerleşik yaşamla tanışmamış, göçer yaşamda hiçbir şey israf edilmediği gibi üretilen her şey yeteri kadardır. Atıkları eserlere dönüştürdüğüm sanat yapma serüvenim ise bu bilinçle yola çıkmamla başladı.”

HER ŞEY BİR ELMAYLA BAŞLADI

Nil Karaibrahimgil (Sanatçı): “Her şey ‘2050 yılında çocuklar elma bulamayacak’ cümlesini duymamla başladı. ‘Sadece elma değil, pamuk, pirinç, en fenası su yok’ dediler. Kuraklık, oğlumu doğururken hiç aklıma getirmediğim bir şeydi. Biz insanlar geleceği pek göremeyiz. Belki de bu anlamda canlıların en miyobu biziz. 2050’de elma bulamamak bize uzak düşer. Kaynadığını anlamadan, yavaş yavaş pişen kurbağalar gibi, açtı dünyanın altını, ısıtıyor yavaş yavaş. Bizi bekleyenin farkında değiliz.”

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Yayına çıkan kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’nın kitap için özel oluşturacağı “Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu”na bağışlanacak.

DOĞA BU STRESİ KALDIRMIYOR

Dünya Ortak Evimiz kitabının, Beştepe’de yapılan tanıtımında konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Dünya Ortak Evimiz dedik, onlar da, tabiatla dostluklarını kağıda döktüler. Tabiatın, kendi lisanında söylediklerini, tercüme ettiler. Kitaptaki her bir satırın, yepyeni pencereler açacağına inanıyorum. Umarım o pencerelerden, umut dolu bir dünyanın geleceğini seyrederiz. Naçizane ben de kendi hikâyemi ve Sıfır Atık Projesi’ni anlatmaya çalıştım. İstedim ki, ülkemize uluslararası platformlarda, büyük takdir kazandıran Sıfır Atık Projesi’nin ruhu, daha çok insana ulaşsın. 2021’deki sıcaklık ortalaması, sanayi öncesi seviyenin 1.11 santigrat derece üzerinde. Okyanus ısınma oranı, son yirmi yılda hızla artarken, sıcaklık, her zamankinden, daha derine tesir ediyor. Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var. Kitabın kapağında yer alan endemik kuşun 1987’de kaydedilen sesinin, yeryüzündeki son ötüşü olduğunu öğrendiğimde derinden sarsıldım. Düşünün, türünün son temsilcisi olduğunun ve kimsesizliğinin farkında bile değil. Tüm masumiyetiyle, bir dalın üzerinde, hiç gelmeyecek eşine, son şarkısını söylüyor. Nefesi tükendiğinde ise yeryüzünden siliniyor. Bu kuş, ortak evimiz olan dünyadan, ebediyen ayrıldı. İklim değişikliği, ekonomiden, teknolojiye, gıda ve su kaynaklarından, insan haklarına kadar, hayatın her alanını etkiliyor. Doğal kaynaklarımız hızla azalıyor.”

İŞTE 28 İSİM

BM HABİTAT Başkanı Maimunah Mohd Sharif, UNDP Temsilcisi Claudio Tomasi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpinar, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Çevre Ahlakı kitabı yazarı Huriye Martı, milli sporcu serbest dalgıç Şahika Ercümen, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, tohum girişimcisi Ayten Çöl, doğa koruma bilimcisi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, görsel sanatçı Deniz Sağdıç, gazeteci Güven İslamoğlu, çiftçi Halil Halaç, yazar İbrahim Abdul-Matin, Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Green Faith Başkanı Nana Firman, girişimci Nardane Kuşçu, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu, sanatçı Nil Karaibrahimgil, çevrebilimci Prof. Dr. Nilgün Cılız, gıda atık yönetimi şirketi kurucusu Olcay Silahlı, eğitim tasarımcısı Sümeyye Ceylan, şef Şemsa Denizsel, sürdürülebilir tasarımcı Gönül Paksoy.

KAUAİ YÜZÜĞE KONDU

Emine Erdoğan’ın elindeki kuş yüzüğü de dikkat çekti. Erdoğan, yüzüğün, konuşmasında dile getirdiği nesli tükenen kuşu sembolize ettiğini ve kitabın kapağında da yer aldığını belirterek, “Kuşun macerası beni çok duygulandırdı. Çok ağladım. İnşallah dedim yarın da ağlamam. Kendimi zor tuttum, yaka iğnesi yapmıştım gelirken bunu yüzüğe çevirdik. Bugün için yüzük yaptım” dedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)





HAWAİİ’NİN NEŞESİYDİ

Hawaii adalarına özgü bir tür olan Kauai ‘O’o kuşunun nesli 32 yıl önce tükendi. En son 1985 yılında görülmüş. Sesi ise en son 1987’de duyulmuş. Kauai adasının yerlilerinden olan David Boynton isimli fotoğrafçı, türün son üyesi olan erkek kuşun eş bulmak amacıyla söylediği şarkıyı kaydetmeyi başarmış. Ve o kayıt o türün son şarkısı olmuş.