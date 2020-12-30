28 bin balon balığı avlandı

Kızıldeniz üzerinden Türk karasularına giriş yapan balonbalığı ilk kez 2004 yılında Ege Denizi’nde görüldü. İstilacı bir tür olan balonbalığının popülasyonunun hızla artması Ege ve Akdeniz’de bulunan diğer balık türleri için tehdit oluşturmaya başladı. Balık ağlarına zarar vermesiyle balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balonbalığına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Aralık’ta yeni bir uygulama başlattı. Yakaladıkları balonbalığı kuyruğunu bakanlığın ilgili birimlerine teslim eden balıkçılara kuyruk başı 5 Türk Lirası ödeme yapılmasını öngören uygulamada son tarih yarın.

ÖDEMELER MAYISTA

Bakanlığın verdiği bilgilere göre uygulama kapsamında 2-25 Aralık tarihleri arasında avlanan 28 bin 12 balonbalığının kuyrukları Bakanlığın ilgili birimlerine teslim edildi. Avladıkları balonbalığı kuyruklarını ilgili birimlere teslim eden balıkçılara ödemeler mayıs ayında yapılacak.

‘SÜRE KALDIRILSIN’

Uygulamanın başarılı olması için yarın son bulacak olan sürenin kaldırılması gerektiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, “Bakanlık 1 milyon balonbalığı avlatılmasını hedefliyordu. Bakanlığın belirlediği 1 milyon balonbalığı hedefine ulaşması için 31 Aralık’ta son bulacak sürenin kaldırılması gerekiyor. Eğer 1 milyon balonbalığı avlatılırsa bu türe karşı büyük bir başarı elde edilmiş olur” dedi.