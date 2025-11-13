27’nci dakikanın sırrı karakutuda! C-130 Herkül’ün her parçası inceleniyor

Haberin Devamı

Önceki gün saat 09.50’de Trabzon’dan 10 kişilik personelle havalanan ‘C-130 Hercules’ askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’ın Gence şehrindeki askeri hava üssüne saat 11.06’da iniş yaptı. Burada 10 kişilik F-16 bakım ekibini alan uçak, saat 13.20’de Türkiye’ye gelmek üzere Gence’den havalandı. Ancak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. MSB’den yapılan ilk açıklamada, “Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00’de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir” denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü ve uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildiği, Türkiye’yle işbirliği içinde soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün sabah erken saatlerde de Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri nakliye uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu bildirildi. Şehitlerin isimleri:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.



MSB’den daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise uçağın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelere başladığı bildirildi. Açıklamada, “Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır” denildi.

KOCA YUSUF’LA EVE...

Olayda şehit düşen askerlerin naaşlarının özel bir A-400M (Koca Yusuf) uçağıyla yurda getirileceği açıklandı. Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar gün boyu devam ederken, uçağın parçalarına ait yeni görüntüler de yayınlandı.