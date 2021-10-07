2709 Sayılı Kanun Nedir? 2709 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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İnsanoğlu tarih boyunca hep "topluluklar ve toplum" şeklinde yaşamıştır. Bu durum insanın doğasında vardır. Zira insanın güvende olması, varlığını sürdürebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için "toplum" şeklinde yaşamak zorunluluğu vardır. Tarih boyunca çeşitli yönetim şekilleri uygulanagelmiştir. Günümüz modern toplumları çoğunlukla "anayasal ve demokratik, katılımcı" bir yönetim şeklini benimsemektedirler. Bununla ilgili de pek çok yasal düzenleme yapılmaktadır. 2709 sayılı Kanun nedir, kanunun içeriğinde ne yer alır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.



Bilinmesi ve uyulması bir vatandaşlık hak ve görevi olan ve en temel yasa kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" 2709 sayılı Kanun ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir



2709 Sayılı Kanun Nedir?



Bugün yürürlükte bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yasası sayılan "TC Anayasası" 2709 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir. 09 Kasım 1982 tarihli ve 17863 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TC Anayasası, temel yasadır. Hiçbir kanun veya yasal düzenleme TC Anayasası'na aykırı olamaz. Bunun denetimini de yine bir yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi yapar.



2709 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır?



Anayasalar, demokratik bir ülkenin en temel yasalarıdır. 2709 sayılı Anayasa'da da yer alan başlıklardan da anlaşılacağı üzere kişilerin hak ve özgürlükleri tanımlanmış, kamunun sınırları çizilmiş, ekonomik ve mali hükümlerin yer aldığı maddelerde de vatandaşın vergi yükümlülüğü ve yöneticilerin bu konudaki sorumlulukları düzenlenmiştir.



2709 Sayılı Kanun Hangi Hakları Saklar?



2709 sayılı Kanun, her Türk Vatandaşının bağlı olduğu, uyması gereken ve sahip olduğu hak ve özgürlükleri düzenleyen temel bir yasadı