2700 yıllık kolye memlekete döndü

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Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen ‘Kaçış Yok’ isimli kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele sergisi ile ‘Yeryüzü Rüyaları: Anadolu’ sergisini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘İSPATLA YÜKÜMLÜSÜNÜZ’

Manisa’daki Bintepeler arkeolojik kazı alanında çıkarılıp, yasadışı yollarla Amerika’ya kaçırılan ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından Türkiye’ye iade edilen altın kolyenin önünde konuşan Bakan Ersoy, söz konusu kolyenin 3 Eylül tarihinde New York Başkonsolosluğu’na teslim edildiğini belirtti. Sergide Amerika ve İsviçre’den getirilen ve kolluk kuvvetlerince ülke sınırları içinde yakalanan eserlerden oluştuğunu ifade eden Ersoy, “Vatandaşlarımız açısından farkındalığın artmasını istiyoruz. Yani kaçakçılıkla mücadelede aslında en önemli silahımız vatandaşımızın etkin bir şekilde mücadeleye dahil olması. Buradaki eserler 1970’li yıllarda Amerika’ya getiriliyor. Boston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından sergileniyor. Müze yetkilileri Anadolu kökenli olduğundan şüpheleniyorlar ve bize bilgi veriyorlar. Size başvurulması eseri alacağınız anlamına gelmiyor. Anadolu kökenli olduğunu, izinsiz çıkarıldığını ispatla yükümlüsünüz. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımız bu yolda çok etkili performans gösteriyor. Hemen hemen yüzde 100’e yakın başarıyla Anadolu kökenli olduğunu ve izinsiz çıkarıldığını ispat edip ülkemize getirmeyi başarıyoruz” dedi.

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‘HERKES BİLİYOR Kİ...’

2700 yıllık kolyenin iadesinin de böyle bir çalışma sonucu gerçekleştiğini anlatan Ersoy, “Yaptığımız farkındalık çalışmasıyla dünyadaki algıyı düzeltiyoruz. Herkes biliyor ki izinsiz bir Anadolu kökenli eseri koleksiyonunuza dahil ederseniz, eninde sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu ülkesine geri getirecek” dedi.