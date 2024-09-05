2700 yıllık kolye evine dönüyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD Massachusetts Eyaleti’nde yer alan Boston Güzel Sanatlar Müzesi arasında varılan anlaşma ile önceki gece teslim edilen altın kolyeyi yetkililer önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla verdi: “2024 yılında 20 tarihî eseri doğduğu topraklara döndürdük. Anadolu’nun bir tarihî eserini daha Türkiye’ye getiriyor ve bu sayıyı 21’e ulaştırıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler Kolyesi’ni Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonucu dün (önceki) akşam teslim aldık. Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihî eser bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler Kolyesi’nin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

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NAR ŞEKLİNDE BONCUKLAR

Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşıyan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki eseri, altın ve karnelyan taşlarından oluşan nar şeklinde boncuklar süslüyor. Bölge için tarihî ve kültürel önemi büyük olan bu eser M.Ö. 6’ncı veya 5’inci yüzyıla tarihlendiriliyor. Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler Nekropol Alanı’ndan çıkan diğer eserlerle de benzerlik göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Kolyeyi 1982 yılında edinen Boston Güzel Sanatlar Müzesi, eserin Anadolu kökenli olduğu dışında herhangi bir mülkiyet veya köken bilgisine sahip değildi. Bu eser için 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğu ile iletişime geçti. Bakanlığın yürüttüğü bilimsel incelemeler ve arşiv araştırmaları sonucunda, kolyenin 1970’lerde Bintepeler Nekropol alanında, yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu bölgeden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurtdışına kaçırıldığı tespit edildi. Bu bilgiler ışığında da Boston Güzel Sanatlar Müzesi kolyenin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Günümüze kadar iyi korunmuş olarak ulaşan altın kolye bu yıl Türkiye’ye iadesi sağlanan 21’inci eser oldu. Bintepeler kolyesi önümüzdeki dönemde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.