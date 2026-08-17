27 yÄ±ldÄ±r dinmeyen acÄ±... 17 AÄŸustos Marmara Depremi'nde hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±

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YALOVA

Yalova'da, 17 AÄŸustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlar depremin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saat 03.02'de anÄ±ldÄ±. Deprem AnÄ±tÄ±'nda dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸinde, saatler depremin meydana geldiÄŸi 03.02'yi gÃ¶sterdiÄŸinde saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, depremde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in dua edildi.

Deprem dÃ¶neminde Ã§ekilen fotoÄŸraf sergisini gezen vatandaÅŸlar, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu mermer blok anÄ±tÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±. Programa, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Ahmet BÃ¼yÃ¼kgÃ¼mÃ¼ÅŸ, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼rel, siyasi parti temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

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Anma programlarÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±'nda baÅŸlayan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, GazipaÅŸa Caddesi gÃ¼zergahÄ±ndan Deprem AnÄ±tÄ±â€™na kadar devam etti. Burada dÃ¼zenlenen programda konuÅŸan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Ahmet BÃ¼yÃ¼kgÃ¼mÃ¼ÅŸ, Marmara Depremi'ni hiÃ§bir zaman unutmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu depremin TÃ¼rkiye'ye Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrettiÄŸini belirten AK Parti Yalova Milletvekili BÃ¼yÃ¼kgÃ¼mÃ¼ÅŸ, "YapÄ±laÅŸma bakÄ±mÄ±ndan, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bakÄ±mÄ±ndan ve TÃ¼rkiye 17 AÄŸustosâ€™tan sonra 1999 yÄ±lÄ±ndan itibaren afetlerle mÃ¼cadele, yapÄ±laÅŸma gibi tÃ¼m bu alanlarda adeta Ã§aÄŸ atlayan bir sÃ¼recin baÅŸlangÄ±cÄ± oldu." dedi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da bu depremi yaÅŸayan herkesin dertlerini ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± Ã§ok iyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Usta, Ã¼lkedeki aktif faylara dikkati Ã§ekerek, "Bizlere dÃ¼ÅŸen, deprem gerÃ§eÄŸini her an yaÅŸayacakmÄ±ÅŸ gibi hazÄ±rlÄ±klÄ± olmamÄ±z. Deprem Ã¶ldÃ¼rmez ihmal Ã¶ldÃ¼rÃ¼r diyerek iÅŸte bizim iÃ§in Ã¶nem arz eden tedbirleri vatandaÅŸ olarak almalÄ±yÄ±z. Elbette bizler de devletimizi temsilen bu tedbirleri en Ã¼st dÃ¼zeyde almaya ve sizlerle paylaÅŸmaya mecburuz." ifadelerini kullandÄ±.

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KOCAELÄ°

Marmara Depremi'nde hayatÄ±nÄ± kaybedenler, 17 AÄŸustos 1999'da meydana gelen afetin merkez Ã¼ssÃ¼ Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde saat 03.02'de dualarla anÄ±ldÄ±. KavaklÄ± Sahili'ndeki Deprem AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde Marmara Depremi'nin 27'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸinde, saatler depremin meydana geldiÄŸi 03.02'yi gÃ¶sterdiÄŸinde anÄ±ta Ã§elenk sunuldu. Daha sonra saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, depremde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in dua edildi. VatandaÅŸlar, denize karanfil attÄ±.

Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde, 17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in anma programÄ± dÃ¼zenlendi. Merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶lcÃ¼k olan depremin 27. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla KavaklÄ± sahilinde gerÃ§ekleÅŸtirilen programda, depremde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±ldÄ±. Kocaeli Valisi Ä°lhami AktaÅŸ, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 17 AÄŸustos'un yalnÄ±zca hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anma deÄŸil, aynÄ± acÄ±larÄ±n tekrar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in eksikliklerin deÄŸerlendirilmesi ve gerekli derslerin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gereken bir gÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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TÃ¼rkiye'nin 1999'dan bu yana afet yÃ¶netiminde kurumsal yapÄ±lanma, mÃ¼dahale ve afet sonrasÄ± iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli mesafe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AktaÅŸ, afet Ã¶ncesi risklerin azaltÄ±lmasÄ± konusunda ise yapÄ±lmasÄ± gereken Ã§alÄ±ÅŸmalar bulunduÄŸunu ifade etti. Ä°l Risk Azaltma PlanÄ± kapsamÄ±nda Kocaeli'de deprem baÅŸta olmak Ã¼zere deniz kazalarÄ±, bÃ¼yÃ¼k sanayi kazalarÄ± ve orman yangÄ±nlarÄ± gibi risklerin belirlendiÄŸini aktaran AktaÅŸ, bunlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ve kentin afetlere direnÃ§li hale getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Â "KENTSEL DÃ–NÃœÅžÃœM BÄ°R Ä°MAR MESELESÄ° DEÄžÄ°L, Ä°STÄ°KBAL MESELESÄ°"

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AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ã‡evre ve Åžehircilik PolitikalarÄ± BaÅŸkanÄ± Nilhan Ayan da Marmara Depremi sÄ±rasÄ±nda Yalova'da bulunduÄŸunu ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk afet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n GÃ¶lcÃ¼k depremi olduÄŸunu anlattÄ±. Depremin Ã¼zerinden geÃ§en 27 yÄ±lda Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak geleceÄŸe yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirten Ayan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Burada acÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸÄ±yoruz ama bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yapmamÄ±z lazÄ±m. GeleceÄŸi planlamamÄ±z lazÄ±m. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m bir imar meselesi deÄŸil, bir istikbal meselesi bu saatten sonra. Tabii gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze geldiÄŸimizde 27 yÄ±l iÃ§inde Ã§ok ÅŸeyler yapÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n hakkÄ±nÄ± teslim etmek lazÄ±m. 2,5 milyon baÄŸÄ±msÄ±z birim dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve bunlarÄ±n iÃ§inde 20 bin kadarÄ± Kocaeli ilimizde. Ama bizim kaybettiÄŸimiz 18 bin 373 canÄ±mÄ±za Ã§ok borcumuz var. Bunun iÃ§in Ã§ok daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Hep birlikte el ele verip Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m."

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Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir BÃ¼yÃ¼kakÄ±n ise depremden sonra kentteki yapÄ± stokunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n yenilendiÄŸini, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± ise 1999 Ã¶ncesinde inÅŸa edilen yapÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi. Kentteki yapÄ± stokuna yÃ¶nelik tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 160 bin binanÄ±n depremden Ã¶nce inÅŸa edildiÄŸini, zemin ve yapÄ± Ã¶zellikleri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 150 bin baÄŸÄ±msÄ±z birimin dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini ifade etti.

SAKARYA

Sakarya'da, 17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yÄ±lÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in anma programÄ± dÃ¼zenlendi. Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen program, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ve dualarÄ±n ardÄ±ndan ilahi ve kasideler okundu, Marmara Depremi'nde yaÅŸananlara iliÅŸkin video gÃ¶sterildi.

Sakarya Valisi Rahmi DoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Sakarya'nÄ±n depremi en acÄ± yaÅŸayan illerden biri olduÄŸunu belirterek, 6 Åžubat depremini Hatay'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle 17 AÄŸustos'ta neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin deprem bÃ¶lgesinde bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken DoÄŸan, "Bunu kabul edip bununla yaÅŸamak durumundayÄ±z. SaÄŸlam zemine, saÄŸlam bina yapmak durumundayÄ±z. SaÄŸlam zemine, saÄŸlam bina yapmÄ±ÅŸsanÄ±z deprem sizi yÄ±kmÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Alemdar, coÄŸrafyanÄ±n yeÅŸili, doÄŸasÄ±, daÄŸÄ± ve yaylasÄ±yla her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼zelliÄŸi barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bu gÃ¼zelliklerin yanÄ±nda afet gerÃ§eÄŸinin de bulunduÄŸunu belirtti. 17 AÄŸustos 1999'a iliÅŸkin herkesin farklÄ± hikayesi olduÄŸunu dile getiren Alemdar, "Hem millet olarak, hem de devletimizin imkansÄ±zlÄ±klarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z acÄ±lar her birimize farklÄ± dersler Ã§Ä±kardÄ±." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ise kentte yaÅŸayanlarÄ±n burnunun kanamamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, kamu binalarÄ±nÄ±n, yeni ÅŸehir hastanesinin, adalet sarayÄ±nÄ±n, bilim ile kÃ¼ltÃ¼r merkezinin ve kÃ¼tÃ¼phanelerin depreme dayanÄ±klÄ± inÅŸa edildiÄŸini dile getirdi.

SAATLER 03.02'YÄ° GÃ–STERDÄ°ÄžÄ°NDE SELA OKUNDU

Sakarya'da, 17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in dÃ¼zenlenen anma programÄ±nda sela okundu. Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen anma programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, saatler depremin meydana geldiÄŸi 03.02'yi gÃ¶sterdiÄŸinde hafÄ±z Ahmet Gencer tarafÄ±ndan sela okundu. SelanÄ±n ardÄ±ndan Ä°l Vaizi Mehmet Ã‡atallar tarafÄ±ndan dua edildi.

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GÃ–LCÃœK

17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremiâ€™nin 27. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde hayatÄ±nÄ± kaybedenler, depremin merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶lcÃ¼kâ€™te anÄ±ldÄ±. Saatler, felaketin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 03.02â€™yi gÃ¶sterdiÄŸinde deprem ÅŸehitleri iÃ§in dualar edilirken, vatandaÅŸlar denize karanfil bÄ±raktÄ±. 17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremiâ€™nin 27. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde GÃ¶lcÃ¼k KavaklÄ± Sahiliâ€™nde anma programÄ± dÃ¼zenlendi.

Programda; GÃ¶lcÃ¼k Deniz Ana Ãœs KomutanÄ± TuÄŸamiral Mehmet Ã–zgÃ¼r Ã–zÃ¶mek, GÃ¶lcÃ¼k KaymakamÄ± MÃ¼fit GÃ¼ltekin ve GÃ¶lcÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m Sezer tarafÄ±ndan deprem anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

Depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in dualarÄ±n edildiÄŸi programda, saatler 03.02â€™yi gÃ¶sterdiÄŸinde vatandaÅŸlar da ellerindeki karanfilleri denize bÄ±raktÄ±. Depremin Ã¼zerinden 27 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen yaÅŸanan acÄ± ve kayÄ±plarÄ±n hÃ¼znÃ¼ anma programÄ±na katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zlerine yansÄ±dÄ±.



Ä°STANBUL

17 AÄŸustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in AvcÄ±lar'da anma programÄ± dÃ¼zenlendi. AvcÄ±lar Belediyesi ile AvcÄ±lar Kent Konseyi'nin Marmara Depremi'nin 27'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi programda, AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkan Vekili YÃ¼ksel Can ile Mahalle Afet GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri Acil MÃ¼dahale DerneÄŸi Ã¼yeleri AvcÄ±lar Havuz MeydanÄ±'nda bir araya geldi.

Grup, daha sonra buradan Marmara Caddesi'ndeki deprem anÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼, ardÄ±ndan bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkan Vekili YÃ¼ksel Can, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, depremin Ã¼zerinden 27 yÄ±l geÃ§se de depremin acÄ±sÄ±nÄ± derinden yaÅŸamaya devam ettiklerini ifade ederek, depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenleri saygÄ± ve rahmetle andÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Can, AvcÄ±lar Belediyesi olarak depremle ilgili gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Depremi ÅŸimdi deÄŸil de tam 27 yÄ±l Ã¶nce bu tarihte, birkaÃ§ dakika sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nsek aslÄ±nda bugÃ¼n hangi gerÃ§ekle, risklerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuzun daha Ã§ok farkÄ±nda oluruz. GerÃ§ekten bugÃ¼n rahat koÅŸullarda burada depremle ilgili konuÅŸmak kolay ama deprem zamanÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyler aklÄ±mÄ±za geldiÄŸinde, bir tane binanÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herhangi bir yolun kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, deprem enkazÄ± altÄ±nda kalan insanlarÄ±n seslerini, yardÄ±m taleplerini duyduÄŸumuz zaman gerÃ§ekten de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz felaketin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daha iyi hissedebiliyoruz."

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