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27 yıldır acısı dinmedi... ‘17 Ağustos'u unutmuyoruz’

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#17 Ağustos#Marmara Depremi#Numan Kurtulmuş
27 yıldır acısı dinmedi... ‘17 Ağustosu unutmuyoruz’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 05:08

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde siyasiler ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 17 Ağustos 1999’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD): Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.

 

 

 

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#17 Ağustos#Marmara Depremi#Numan Kurtulmuş

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