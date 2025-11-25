27 yaşındaki polis memuru lösemi nedeniyle hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve bir çocuk babası polis memuru İsa Azmaz'a, bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Özel bir hastanede tedaviye alınan Azmaz, dün hayatını kaybetti. Azmaz'ın cenazesi, memleketi Kadirli ilçesine getirildi.

Akköprü Köyü Mezarlığı'nda düzenlenen törene; eşi Melike Azmaz, ailesi, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Azmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.