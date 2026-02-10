27 yaşındaki gencin cenazesinde ailesi davul ve zurna çaldırdı: Sebebi ise oldukça ilginç

Haberin Devamı

Kaza, dün Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi Demirkapı mevkisinde meydana geldi. Mikail Lafatan’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Lafatan, yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Lafatan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Tarsus Güney Mezarlığı'na getirildi.

Cenazede, Lafatan'ın bekar olması nedeniyle ailenin geleneği gereği, düğün gibi davul ve zurna çalındı. Lafatan, kılınan namazın ardından toprağa verildi.