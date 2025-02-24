×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Girişimci#Tekirdağ#Hayrabolu
27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 12:39

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki çiftçi Sertaç Dede, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe ile kurduğu çiftlikte 60 büyükbaş hayvandan ayda 45 ton süt elde ediyor.

Haberin Devamı

Kutlugün Mahallesi'nde çiftçilik yapan Dede, 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Programı'na başvurdu.

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilen Dede'ye 5 büyükbaş hayvan verildi. Dede, 5 dekar alanda kurduğu çiftlikte hayvan sayısını 7 yılda 60'a çıkardı.

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

Hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Dede, ayda 45 ton süt üretiyor.

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

Haberin Devamı

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle örnek bir tesis kurduğunu söyledi.

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

Desteğin genç girişimciler için büyük fırsat olduğunu aktaran Dede, "Devletimizin verdiği destekle küçük bir çiftlik kurdum. Zamanla hayvan sayımı artırarak üretim kapasitemi yükselttim. 60 büyükbaş hayvanla süt üretimi yapıyorum." dedi.

Dede, hayvan sayısını 200'e çıkarmak ve üretimini artırmak için çalıştığını belirtti.

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

"GENÇ GİRİŞİMCİLER DESTEKLERDEN YARARLANMALI"

Hayvancılığı sevdiğini ve kendisi gibi gençlerin desteklerden mutlaka yararlanması gerektiğini anlatan Dede, şunları kaydetti:

"Gün doğmadan ahıra girerek hayvanların yemlenmesi, su ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık kontrollerinin yapılması gibi rutin işleri titizlikle yürütüyorum. Sütümüzü sağıp teslim ediyoruz. Bu işi yapabilmek için önce sevmek lazım, sevmeden bu işi yapamazsın. Severek yapılırsa bu iş çok zevkli. Çevremde herkese örnek olmak için çalışıyorum. Genç girişimciler mutlaka devletin hibe desteklerinden yararlanmalı. Hayvancılık, üretmek çok önemli. Ülkemiz adına daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum."​​​​​​​

Haberin Devamı

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

27 yaşındaki genç, devlet desteği ile başladı; üretimini aylık 45 tona çıkardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Girişimci#Tekirdağ#Hayrabolu

BAKMADAN GEÇME!