27 Tabip Odası’ndan Fincancı’ya istifa çağrısı

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Fincancı’nın açıklamasına 27 tabip odası ile çok sayıda meslek grubundan tepki geldi.

‘TTB TEMSİLCİSİ OLARAK SÖYLEYEMEZ’

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk de açıklama yaparak şu tepkiyi dile getirdi: “Türk Tabipler Birliği, Türkiye halkının sağlığını korumak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur. Delili olmayan bir konuda, fikirlerini TTB’nin temsilcisi sıfatıyla açıklaması kabul edilemez. Türk hekimlerini temsil edememektedir. TTB’ye verdiği zararlar derhal istifa etmesi ile son bulacaktır.”