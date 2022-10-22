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27 Tabip Odası’ndan Fincancı’ya istifa çağrısı

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#TSK#Şebnem Korur Fincancı#Türk Tabipleri Birliği
27 Tabip Odası’ndan Fincancı’ya istifa çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Terör örgütü PKK’nın TSK’nın bölgedeki operasyonlarda “Kimyasal silah kullandığı”  yalanının araştırılması yönünde görüş açıklayan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Fincancı’nın açıklamasına 27 tabip odası ile çok sayıda meslek grubundan tepki geldi.

‘TTB TEMSİLCİSİ OLARAK SÖYLEYEMEZ’

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk de açıklama yaparak şu tepkiyi dile getirdi: “Türk Tabipler Birliği, Türkiye halkının sağlığını korumak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur. Delili olmayan bir konuda, fikirlerini TTB’nin temsilcisi sıfatıyla açıklaması kabul edilemez. Türk hekimlerini temsil edememektedir. TTB’ye verdiği zararlar derhal istifa etmesi ile son bulacaktır.”

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#TSK#Şebnem Korur Fincancı#Türk Tabipleri Birliği

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