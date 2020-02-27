27 Şubat Yatsı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il yatsı ezanı saatleri

27 Şubat 2020 Perşembe akşamı yatsı namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş, yatsı namazının saatlerine ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilerde yatsı namazı saatleri yer alıyor. Peki, yatsı namazı saat kaçta kılınacak?

Yatsı namazı saati Müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre yatsı namazının kılınacağı saat bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan saat bilgileri...

İL İL YATSI NAMAZI SAATLERİ

İstanbul'da yatsı ezanı 20:17'de okunacak. Başkent Ankara'da yatsı ezanı saati 20:01, İzmir'de ise 20:24 olarak açıklandı. Adana'da yatsı ezanı 19:51'te okunacakken, Bursa'da yatsı namazı 20:17'de okunacak ezanın ardından eda edilecek.

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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, tamamen ikindi namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekat farzı da, tamamen öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır.

İki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır. Yalnız niyetler değişir, yatsı namazının farzına ve sünnetine niyet edilir. Yatsı namazının son sünneti de, dört rekat olarak kılınabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır. Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın ka’desinde “Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbena atina” duası okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir selam vermektir.

Tek başına namaz kılan kimse, yatsı namazının farzını sabah namazının farzı gibi namaz surelerini sesli okuyarak da kılabilir.