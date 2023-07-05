27 öğrencisini istismar etmişti! İstismar karşısında susanlar da cezasız kalmadı

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Öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar’ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü. Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ ve ‘yalan tanıklık’ suçlarından ikinci bir dava açıldı. 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanıklar H.V., M.K., S.E.Ö., Ü.A. ve A.T. hakkında, 10’ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca ‘yalan tanıklık’ suçundan yargılanan S.E.Ö., Ü.A ve A.T.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.