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27 öğrencisini istismar etmişti! İstismar karşısında susanlar da cezasız kalmadı

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#Antalya#Kepez#İstismar
27 öğrencisini istismar etmişti İstismar karşısında susanlar da cezasız kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Antalya Kepez’deki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 636 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar’ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü. Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ ve ‘yalan tanıklık’ suçlarından ikinci bir dava açıldı. 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanıklar H.V., M.K., S.E.Ö., Ü.A. ve A.T. hakkında, 10’ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca ‘yalan tanıklık’ suçundan yargılanan S.E.Ö., Ü.A ve A.T.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.  

 

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#Antalya#Kepez#İstismar

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