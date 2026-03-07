×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

27 milyar TL’lik bahis operasyonu... 20 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Yasadışı Bahis Soruşturması#BTK
27 milyar TL’lik bahis operasyonu... 20 şüpheli gözaltına alındı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında, elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştığı öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, malvarlıklarına da el koyuldu.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik tespitler yapıldı. Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde Fincrypto UAB tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

27 milyar TL’lik bahis operasyonu... 20 şüpheli gözaltına alındı

26 MİLYAR 532 MİLYON İŞLEM HACMİ

IGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasadışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde ettiği öne sürüldü. Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Haberin Devamı

27 milyar TL’lik bahis operasyonu... 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 11 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 menkul ile gayrimenkule el koyuldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Yasadışı Bahis Soruşturması#BTK

BAKMADAN GEÇME!