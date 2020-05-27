27 MayÄ±s Åžans Topu MPÄ° sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±Â  989. hafta Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± Ä°ÅŸte ÅŸanslÄ± rakamlar

HaftanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen Åžans Topu'nda heyecanlÄ± bekleyiÅŸ sona erdi. 989. haftaÂÅžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± MPÄ° tarafÄ±ndan noter huzurunda dÃ¼zenlenen kuranÄ±n ardÄ±ndan duyuruldu. Åžans Topu oyunu iki farklÄ± sayÄ± kÃ¼mesi iÃ§erisinden, belirlenen sayÄ±da numara seÃ§ilmesi esasÄ±na dayanan bir sayÄ±sal oyundur. GÃ¼nlerdir beklenen 27 MayÄ±s Åžans Topu sonuÃ§larÄ±, MPÄ° Åžans Topu sorgulama ekranÄ±ndan Ã¶ÄŸrenilecek. Ä°ÅŸte, Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve Åžans Topu sorgulama sayfasÄ±.

27 MAYIS ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI

Åžans Topu oyununun 989. hafta Ã§ekiliÅŸleri saat 21:15'te Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan noter huzurunda tamamlandÄ±. Åžans Topu'nun 27 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸinde ÅŸu numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±;

ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI SORGULAMAÂ EKRANI

ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI NASIL Ã–ÄžRENÄ°LÄ°YOR?

MPÄ°'nin ilgi gÃ¶ren ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan Åžans Topu'nun Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Ä°daresi'nin (MPÄ°) resmi internet sitesinden sorgulanÄ±yor. Åžans Topu'nun 27 MayÄ±s tarihli sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ikramiye kazandÄ±ran numaralar Ã¶ÄŸrenilebilecek.

Åžans Topu'nda geÃ§en hafta ne olmuÅŸtu?

Åžans Topu oyununun 988. hafta Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen 1 kiÅŸi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, oyunun bu haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 26 kiÅŸi 2 bin 736 lira 5'er kuruÅŸ, 4 artÄ± 1 bilen 171 kiÅŸi 555 lira 20'ÅŸer kuruÅŸ, 4 bilen 2 bin 534 kiÅŸi 46 lira 75'er kuruÅŸ, 3 artÄ± 1 bilen 5 bin 171 kiÅŸi 27 lira 95'er kuruÅŸ, 3 bilen 68 bin 54 kiÅŸi 4 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ, 2 artÄ± 1 bilen 49 bin 357 kiÅŸi 6 lira 35'er kuruÅŸ, 1 artÄ± 1 bilen 158 bin 740 kiÅŸi 3 lira 70'er kuruÅŸ ikramiye alacak.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan kuponunun, MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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