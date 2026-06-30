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27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6,5 milyar TL’lik işlem hacmi ve 105 gözaltı

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#Yasa Dışı Bahis#Kumar#Polis
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6,5 milyar TL’lik işlem hacmi ve 105 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 16:31

Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında arama kararı bulunan 130 şüpheliden 105'i gözaltına alındı. Operasyon kapsamında basılan 158 adreste çok sayıda ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirilirken, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 15 paravan şirket ile bu şirketlerin yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6,5 milyar TL’lik işlem hacmi ve 105 gözaltı

158 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

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Ekipler, 30 Haziran'da Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da toplam 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 130 şüpheliden 105'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6,5 milyar TL’lik işlem hacmi ve 105 gözaltı

6 MİLYAR 567 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Diğer yandan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Yasa Dışı Bahis#Kumar#Polis

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