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27 ilde kritik operasyon! 1 yıllık işlem hacimleri 8 milyar liraydı... Sanal bahis soruşturmasında 72 kişi gözaltı

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#Sanal Bahis Soruşturması#Yasa Dışı Bahis#Jandarma Operasyonu
27 ilde kritik operasyon 1 yıllık işlem hacimleri 8 milyar liraydı... Sanal bahis soruşturmasında 72 kişi gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 12:55

Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu bildirildi.

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da 23, Ankara'da 1, İzmir'de 3, Bursa'da 3, Antalya'da 6, Adana'da 3, Diyarbakır'da 4, Mardin'de 2, Hatay'da 3, Samsun'da 1, Mersin'de 2, Osmaniye'de 4, Gaziantep'te 1, Nevşehir'de 1, Aydın'da 2, Burdur'da 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 5, Niğde'de 1, Şanlıurfa'da 4, Isparta'da 1, Manisa'da 1, Edirne'de 1, Muğla'da 1, Siirt'te 1, Hakkari'de 5 ve Van'da 3 olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 ilde kritik operasyon 1 yıllık işlem hacimleri 8 milyar liraydı... Sanal bahis soruşturmasında 72 kişi gözaltı

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Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 72'si gözaltına alındı. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR

MASAK hesap hareketleri incelemelerinde para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin ise 8 milyar TL olduğu tespit edildi. 

27 ilde kritik operasyon 1 yıllık işlem hacimleri 8 milyar liraydı... Sanal bahis soruşturmasında 72 kişi gözaltı

 

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#Sanal Bahis Soruşturması#Yasa Dışı Bahis#Jandarma Operasyonu

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