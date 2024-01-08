27 ilde Kalkan operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2.155 düzensiz göçmen yakalandı.

Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan Operasyonlarda;

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80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6’sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın uzman personelini tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.