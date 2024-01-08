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27 ilde Kalkan operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen#Kalkan Operasyonu
27 ilde Kalkan operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 08:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde düzenlenen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2.155 düzensiz göçmen yakalandı.

Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz.

27 ilde Kalkan operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan Operasyonlarda;

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80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6’sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

27 ilde Kalkan operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz

Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın uzman personelini tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen#Kalkan Operasyonu

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