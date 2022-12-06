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27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

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#Sözleşmeli Sağlık Personeli#Sözleşmeli Sağlıkçı Atama#Resmi Gazete
27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 04:19

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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#Sözleşmeli Sağlık Personeli#Sözleşmeli Sağlıkçı Atama#Resmi Gazete

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