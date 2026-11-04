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Çok sayıda vatandaşı mağdur etmişler.. 27,5 milyar liralık vurgun! Dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 327 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Şebeke#Dolandırıcılık#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 13:09

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 21 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 327 şüphelinin vatandaşları 464 milyon lira dolandırıldığı, banka hesaplarında ise 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

21 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda vatandaşı mağdur etmişler.. 27,5 milyar liralık vurgun Dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 327 gözaltı

Şüphelilerden;
-198’i tutuklandı.
-129’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

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Çok sayıda vatandaşı mağdur etmişler.. 27,5 milyar liralık vurgun Dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 327 gözaltı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek,
-Sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak,
-Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak,
-Yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle,
-Araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Çok sayıda vatandaşı mağdur etmişler.. 27,5 milyar liralık vurgun Dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 327 gözaltı

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.

Çok sayıda vatandaşı mağdur etmişler.. 27,5 milyar liralık vurgun Dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 327 gözaltı

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Çok sayıda vatandaşı mağdur etmişler.. 27,5 milyar liralık vurgun Dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 327 gözaltı

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#Şebeke#Dolandırıcılık#Operasyon

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