266 gündür adaletten kaçıyordu... Ahmet’in katili yakalandı

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Adana Seyhan’da 6 Nisan günü 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Efe Keskin (19) ile Aydın T.’nin bindiği motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücünü dövmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, “Eşinin yanında bir kişi dövülmez” diyerek Keskin ile Aydın T.’yi darp etti. İbrahim Efe Keskin, arkadaşı Aydın T.’nin kullandığı motosikletle aynı gün 20.00 sıralarında kendilerini döven şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancayla ateş açtı. Bu sırada babaannesi Fatma Karatepe’ye (72) gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan Ahmet Karatepe (28), kurşunlardan birinin hedefi oldu. Karatepe yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Karatepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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‘BABAANNEMİ 5 DAKİKA GÖRÜP GELECEĞİM’

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip saklanabilecekleri adreslere çok sayıda baskın yaptı. Şüphelilerin kent dışına çıktıkları tespit edildi. Olay günü, torunun Kadir gecesini kutlamak için yanına geldiğini belirten babaanne Fatma Karatepe, “Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de ‘Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp geleceğim’ demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm. Ahmet’im, seni toprak incitmesin oğlum” dedi.

PAKET SİPARİŞLE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞ

Polis ekipleri, silahı kullanan şüpheli İbrahim Efe Keskin’in bir süre önce kente döndüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin bir evde saklandığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını ise paket servis ile karşıladığı saptandı. Bu tespitler üzerine polis, 28 Aralık’ta Keskin’i cinayetten 266 gün sonra yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim Efe Keskin, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesine karşın, “Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım” dedi. Adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli Aydın T.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.