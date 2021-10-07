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2634 sayılı kanun nedir? 2634 sayılı Turizmi teşvik kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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2634 sayılı kanun nedir 2634 sayılı Turizmi teşvik kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

Ülkelerin, bazı alanlarda öne çıkan sektörleri yasal düzenlemelerle teşvik etmesi yaygın bir uygulamadır. Böylesi bir teşvik yasası olan 2634 sayılı Kanun da merak konusu olmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nedir, içeriği nelerdir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Sektörel bazda düzenlemeleri içeren bir kanun olan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, turizm sektörünü ilgilendiren en önemli ve temel bir yasadır.

2634 Sayılı Kanun Nedir?

Zaman zaman her ülkede belirli sektörlerin desteklendiği, teşvik edildiği görülür. Türkiye'de de son yıllarda turizm sektöründe kayda değer ilerleme ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu sebeple devlet de, özel sektörü turizm alanına yatırım yapmaya teşvik etmek maksadıyla 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nu çıkarmıştır.

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır?

Turizm sektörünün gelişmesini, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamasını amaçlayan bir kanun olan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun içeriğini şöyle sıralamak mümkündür:

Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve

Turizm merkezlerinin tespiti ile

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Turizm merkezlerinin geliştirilmelerine,

Turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine,

Düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

2634 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak Türkiye son dönemde turizm bakımından en fazla rağbet edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmiştir. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu da; turizm hizmeti ile bu hizmetin geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri ve denetimleri kapsamaktadır.

 

 

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