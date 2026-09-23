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26 yıllık faili meçhul cinayet için adliye koridorlarında umutlu başvuru

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#Faili Meçhul Cinayet#Ali Demirci#Taksici Cinayeti
26 yıllık faili meçhul cinayet için adliye koridorlarında umutlu başvuru
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 09:48

Iğdır'da 26 yıl önce bıçaklanarak öldürülen taksici Ali Demirci'nin yakınları, dosyanın yeniden açılması ve katil ya da katillerin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Ailenin avukatı ve yeğeni Atakan Demirci, adalet istediklerini belirtti.

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Taksicilik yapan Ali Demirci, 1 Aralık günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Yapılan araştırmada Ali Demirci'nin kent dışında bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve açılan dava delil yetersizliği sebebiyle kapatıldı.

26 yıllık faili meçhul cinayet için adliye koridorlarında umutlu başvuru

Adalet Bakanlığı'nda Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasından sonra çok sayıda cinayetin aydınlatılması üzerine Ali Demirci'nin yakınları Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Ali Demirci'nin yeğeni Atakan Demirci, cinayetin aydınlatılması ve amcasının katil ya da katillerinin bulunmasını istedi.

26 yıllık faili meçhul cinayet için adliye koridorlarında umutlu başvuru

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Başsavcılığa sunulan dilekçede, geçmişte yürütülen soruşturma dosyasının tamamının yeniden incelenmesi, dosyada yer alan ifade, tutanak, rapor ve diğer delillerin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Başvuruda özellikle geçmişte alınan tanık ve şüpheli ifadeleri arasında varsa çelişkilerin tespit edilmesi, daha önce ifadesi alınmamış ve olay hakkında bilgi sahibi olabilecek kişilerin belirlenerek dinlenmesi istendi. Olayın gerçekleştiği yer, olayın oluş şekli ve kullanılan suç aletiyle ilgili geçmişte yapılan incelemelerin yeterli olup olmadığının da araştırılması talep edildi.

26 yıllık faili meçhul cinayet için adliye koridorlarında umutlu başvuru

"İNŞALLAH ÇÖZÜLÜR"

adalete güvendiklerini belirten Atakan Demirci, "Amcam 2000 yılında katledilmiştir. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçemizi verdik. Amcamın katillerinin bulunmasıyla ilgili gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. 2000 yılında açılan soruşturma dosyası kapanmıştır. Yeniden dilekçe vererek amcamın katillerinin araştırılarak bulunması delillerin yeniden incelenmesini talep ediyoruz. Adaletimize güveniyoruz. İnşallah cinayet çözülür" diye konuştu.

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Atakan Demirci, "İnşallah amcamın katilleri de bulunur" dedi.

26 yıllık faili meçhul cinayet için adliye koridorlarında umutlu başvuru

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#Faili Meçhul Cinayet#Ali Demirci#Taksici Cinayeti

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