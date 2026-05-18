26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişme! Komşunun 'isimsiz' mezarı açıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 16:52

Şişli Fulya'da 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tuğaltay'ın ailesinin talebi üzerine o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen komşuları Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.

Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğaltay'ın ailesi o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen 4 kişi hakkında 'Fethi kabir işlemi' talebinde bulundu.

Mezarı açılan ilk kişi Tuğaltay ailesinin evinin ilerisinde bulunan gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi olarak belirlendi. Şerbetçi'nin 2023 yılında hayatını kaybederken, mezar taşında ise isim ve soyisminin yazmadığı, kimsesiz mezarı olarak defnedildiği öğrenildi.

Şerbetçi'nin mezar numarasının 376 olduğu görüldü. Olay yerinde cinayet büro amirliği ekipleri, kriminal ekipleri, adli tıp doktoru ve savcı yer aldı. Yürütülen soruşturma sürüyor. 

