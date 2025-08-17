26 yıldır dinmeyen acı... Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

Haberin Devamı

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük olan ve Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkımlara neden olan 45 saniyelik 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl dönümünde depremde ölenler anıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Merkez üssü Gölcük olan depremde yaşamını yitirenler için Kavaklı sahilinde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Marmara Depremi'nin Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu ifade ederek, 17 Ağustos gecesinde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Haberin Devamı

Karaloğlu, 17 Ağustos Depremi'nde hem milletin hem de devletin hatalarını görüp dersler çıkardığını dile getirerek, deprem yaşandığında afet yönetiminin 4 ayrı bakanlıkla yönetildiğini hatırlattı. Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2012'de başlatılan deprem dönüşümüyle Türkiye'de riskli yapıların yenilendiğini hatırlatarak, 3,3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını ve 12 milyon vatandaşa güvenli yapıların teslim edildiğini söyledi.

YALOVA’DA DUALARLA ANILDILAR

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi. Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ardından deprem eğitimin verildiği programda Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler ve dualar okudu.

Haberin Devamı

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı. Anma programına Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.

MARMARA DEPREMİ ŞEHİTLERİ, SAKARYA'DA ANILDI

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, ilahi dinletisi, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kaside dinletileri yapıldı.

Haberin Devamı

HAYATINI KAYBEDENLER AVCILAR’DA ANILDI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Avcılar’da anma programı düzenlendi. Marmara Caddesi'nde Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ve protokol ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü. Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz." diyen Can, şöyle devam etti: "26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız."