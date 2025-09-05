×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Az daha canından oluyordu... 26 yıl hapisle aranan firari, böyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Firari Yakalandı#Denizde Boğulma#Sakarya
Az daha canından oluyordu... 26 yıl hapisle aranan firari, böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 18:16

 SAKARYA'nın Karasu ilçesinde girmenin yasak olduğu dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren O.K. (37), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. 7 ayrı suçtan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen O.K., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Kısmı Kule 6 mevkisinde meydana geldi. Hava şartlarından dolayı girmenin yasaklandığı denize giren O.K., akıntıya kapıldı. Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle O.K., kıyıya çıkarıldı.

Az daha canından oluyordu... 26 yıl hapisle aranan firari, böyle yakalandı

BAŞKASININ BİLGİLERİNİ VERDİ

O.K., polise kimlik kontrolünde başkasına ait bilgileri verdi. Polis, tutarsızlık üzerine O.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Yapılan detaylı sorguda O.K.’nin gerçek kimliği tespit edildi. O.K.’nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Firari Yakalandı#Denizde Boğulma#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!