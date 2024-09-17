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26 yaşındaki Merve, aracıyla köprüden düşüp ölmüştü... Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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#Kaza#Konya#Merve Gümüşlü
26 yaşındaki Merve, aracıyla köprüden düşüp ölmüştü... Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 13:05

Konya'da 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağıya düşmüş ve genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla Üst Geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü.

26 yaşındaki Merve, aracıyla köprüden düşüp ölmüştü... Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Gümüşlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

26 yaşındaki Merve, aracıyla köprüden düşüp ölmüştü... Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra üst geçitten aşağıya düştüğü görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

26 yaşındaki Merve, aracıyla köprüden düşüp ölmüştü... Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

26 yaşındaki Merve, aracıyla köprüden düşüp ölmüştü... Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı



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#Kaza#Konya#Merve Gümüşlü

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