26 Temmuz On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

26 Temmuz 2020 Pazar tarihli 949. On Numara çekilişinde kazandıran 22 numara belirlendi. Yapılan çekilişin ardından sonuç sorgulamaları hız kazandı. Öte yandan On Numara oyununun bir gece önceki son çekilişinde, 10 bilen bir talihli 136.924,85 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte, On Numara'da bu gecenin çekiliş sonuçları...

Saat 22:15'te noter ve çekiliş heyeti huzuruna başlayan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu; 5 - 6 - 9 - 11 - 17 - 18 - 24 - 28 - 32 - 33 - 38 - 41 - 47 - 51 - 52 - 62 - 70 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı numaralar geçerli olacak.

