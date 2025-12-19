26 şirkete 5 ilde eş zamanlı operasyon

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye, yani hayali ticarete dayanarak 2020–2021 yıllarında tespitlere göre 6 milyar 971 milyon değerinde sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

69 MİLYON LİRA KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları, şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kayıt edilmesi amacıyla kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi alınmak suretiyle devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirketlere veya kişilere dönüşünün sağlandığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şirketler ve yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu. (Ayşe GÜREL/İSTANBUL, DHA)

OPERASYONDAN DETAYLAR

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturma ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu bürosu tarafından gerçekleştirilen yürütülen bir soruşturmanın nihayetinde bu sabah saatlerinde 43 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Mali müşavirlerden oluşan bir grup.



Suçlama ne? Öncelikle soruşturmanın ana dayanağına baktığımızda tespit edilen şu. Hayali ticaret dediğimiz bir takım kişiler sanki bir şirket varmışçasına o şirketten de bir ticari faaliyetten elde edilen bir kazanç varmışçasına bir suç işliyorlar. Kurulan hayali ticaret organizasyon üzerinden sahte faturalar düzenlenerek olmayan para aslında varmış gibi düzenleniyor. 2020-2021 yılları arasında bir yılda 6 milyon 970 bin TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildiği. Mali müşavirlerin şirketler ve yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları ve sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturaların şirketler aracılığıyla gider olarak gösterdikleri ve KDV iadesi alarak devleti dolandırdıkları tespit edildi. Sahte faturalar düzenlenip ticaret süsü verilerek elde edildiği anlaşıldı.



Döngü ve zincir şeklinde yeniden paranın şirkete dönüşü sağlanarak paranın bir şekilde meşruluk kazandığı yapılan tespitler arasında. 1 yeminli mali müşavir 25 mali müşavir ve 6 yöneticinin kamu zararına neden olduğu tespit edildi. Kamu zararına neden oldukları tespit edilen 3 şirkette 11 kişi gözaltına alındı, 43 kişi hakkında gözaltı var. Bu isimler arasın mali müşavirler ve 3 şirkete bağlı 11 kişi yer alıyor.

