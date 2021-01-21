MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri26 saat mahsur kaldığı bataklıktan jandarma kurtardı
GeriGündem 26 saat mahsur kaldığı bataklıktan jandarma kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

26 saat mahsur kaldığı bataklıktan jandarma kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
26 saat mahsur kaldığı bataklıktan jandarma kurtardı
Abone Olgoogle-news

Karaburun'da, yürüyüş yapmak için gittiği alanda bataklığa saplanarak 26 saat mahsur kalan Hasan Bakırcı (58), jandarma tarafından kurtarıldı.

Karaburun’da yaşayan Hasan Bakırcı, dün öğleden sonra, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak için çıktı. Ancak yürüyüş sırasında bataklık alana girdi. Beline kadar çamura saplanan Bakırcı, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramadı. Cep telefonunu yanına almadığı için kimseden yardım isteyemeyen Bakırcı'nın yakınları, jandarmaya 'kayıp' başvurusunda bulundu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 asayiş timi bölgeye sevk edildi. Saplandığı bataklıkta bulunan Bakırcı, jandarma tarafından kurtarıldı

26 saat mahsur kaldığı bataklıktan kurtulan Bakırcı, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle