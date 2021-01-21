26 saat mahsur kaldığı bataklıktan jandarma kurtardı

Karaburun’da yaşayan Hasan Bakırcı, dün öğleden sonra, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak için çıktı. Ancak yürüyüş sırasında bataklık alana girdi. Beline kadar çamura saplanan Bakırcı, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramadı. Cep telefonunu yanına almadığı için kimseden yardım isteyemeyen Bakırcı'nın yakınları, jandarmaya 'kayıp' başvurusunda bulundu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 asayiş timi bölgeye sevk edildi. Saplandığı bataklıkta bulunan Bakırcı, jandarma tarafından kurtarıldı.



26 saat mahsur kaldığı bataklıktan kurtulan Bakırcı, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.